Não foi assim há tanto tempo: 696 dias para sermos precisos. Em dezembro de 2017, o El Diario titulava que o Vox era "irrelevante nas urnas". O seu líder, Santiago Abascal, era então o Senhor 0,20%.Mas depois disso teria um crescimento inigualável. Se as intenções de voto se concretizarem, a partir do próximo domingo, Abascal, de 43 anos, passará a ser o Senhor 13,7%. E, além dos potenciais 46 lugares no congresso, o Vox ascenderá a terceira força política em Espanha.Como chegou até aqui?