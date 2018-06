Chegaram ao poder por caminhos improváveis. O espanhol acumulou derrotas e repousa numa geringonça frágil. Conte recuou para voltar a avançar. Vencerão?

Foi a investidura mais rápida da história de Espanha. No dia 1 de Junho, logo depois de o parlamento votar a moção de censura que derrubou o executivo conservador de Mariano Rajoy, o socialista Pedro Sánchez foi nomeado presidente do governo. A dúvida é se o madrileno de 46 anos conseguirá levar a legislatura até ao fim, em 2020. Dos 350 lugares possíveis no parlamento, tem apenas 84 (o PP tem 137). O líder do PSOE tentará fazer acordos com as restantes bancadas.



No mesmo dia, a tomada de posse de Giuseppe Conte como primeiro-ministro italiano aparenta ser uma solução. Depois de quase três meses de impasse, que assustou os mercados, a terceira maior economia da Zona Euro tem um Governo, liderado por um "tecnocrata desconhecido", diz a Reuters. Mas este professor universitário, de 53 anos, não desenhou o seu governo. Antes foi escolhido para executar o plano debatido pelos dois partidos anti-sistema, o 5 Estrelas e a Liga (outrora Liga do Norte, de extrema-direita), que desde 4 de Março são a maioria no parlamento.



E aqui, alertava John Lloyd num comentário na Reuters, esta solução assenta em pés de barro: "A crise italiana terminou e acabou de começar." Segundo o investigador da Universidade de Oxford, esta bipolaridade poderá ser "um sinal de fraqueza política, divisão e guerra no topo no futuro próximo".



