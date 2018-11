Abbattimento della villa #Casamonica, massima soddisfazione! #RUSPA pic.twitter.com/AeokdCN9Jo Continuar a ler







Segundo a Reuters, a antiga residência de luxo vai agora dar lugar a um parque infantil. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 26, 2018 Segundo a Reuters, a antiga residência de luxo vai agora dar lugar a um parque infantil. Esta villa pertencia ao grupo Casamonica, associado à máfia italiana, a quem foram aprendidas mais oito residências na semana passada.

O ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, deu início à demolição de uma mansão que pertencia a uma família da máfia italiana, em Roma, esta quarta-feira. O governante estava ao volante de uma retro-escavadora que deu o primeiro golpe no edifício.Num vídeo divulgado na rede social Twitter, o líder surge, com um capacete, a conduzir uma retroescavadora que dá o primeiro golpe no telhado da casa. A demolição das restantes paredes ficou a cargo do exército italiano.