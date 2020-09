Salário mínimo de Genebra aumenta para 3.750 euros por mês

740.





O cantão de Genebra, na Suíça, vai aumentar o salário mínimo para mais de 3.750 euros, alegadamente o maior salário mínimo do mundo. Aumento de pobreza devido à pandemia está por trás do aumento.O cantão é composto por 500 mil eleitores e foram estes que aprovaram a proposta apresentada pelos sindicatos locais e pelos partidos à esquerda. O salário aprovado é de 4.086 francos suíços para um horário semanal de 41 horas, ou seja, perto de €3781,72. Isto quer dizer que o mínimo que se pode pagar a um trabalhador na Suíça é a 21 euros/hora.Entre os motivos que levaram a esta aprovação do aumento do salário mínimo estão os relatos de pobreza crescente na cidade devido à pandemia de covid-19.A cidade de Genebra foi particularmente afetada pela pandemia que prejudicou os negócios relacionados com o turismo, uma das suas principais fontes de de rendimento. Esta quebra de rendimentos atirou centenas de pessoas para uma situação precária e a ter de recorrer a unidades de caridade, como bancos alimentares.Genebra é, segundo vários rankings, a terceira cidade mais cara para se viver, atrás de Zurique (também na Suíça) e Asgabade (a capital do Turquemenistão).Entre os mais beneficiados desta medida serão os cerca de 300 mil franceses que trabalham do outro lado da fronteira. O salário mínimo em França é de cerca de €1.539,42.Em Portugal, o salário mínimo é de 635 euros, mas pago em 14 meses. Para comparar com outros países europeus, o salário mínimo nacional dividido por 12 meses é de cerca de