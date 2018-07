Os investigadores britânicos do envenenamento de Sergei Skripal e da filha, Yulia, identificaram os suspeitos do ataque com o agente nervoso Novichok. Segundo a Press Association, os agentes da polícia acreditam que vários russos estão por detrás do crime cometido em Março.Os suspeitos foram identificados através de imagens de videovigilância e de cruzamento de dados sobre as pessoas que entraram no Reino Unido na altura de Março.Nas últimas semanas, a unidade de contra-terrorismo do Reino Unido também tem investigado o homicídio de uma mulher ocorrido a 8 de Julho, dias depois de ter sido exposta a Novichok na cidade de Salisbury - o mesmo sítio onde Sergei Skripal e a filha foram envenenados. Ambos acabaram por recuperar.