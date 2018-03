O Comité de Investigação da Rússia anunciou que vai abrir uma investigação criminal à tentativa de homicídio de Yulia Skripal, filha do antigo espião russo Sergei Skripal. A morte de um outro cidadão russo, em Londres, também será investigada.Segundo a Reuters, o Comité de Investigação alega que Skripal era uma cidadã russa e que isso motiva o inquérito.A morte de Nikolai Glushkov, 68 anos, também será indagada como um homicídio. Glushkov, exilado da Rússia e crítico de Putin, associou-se ao oligarca Boris Berezovsky nos anos 90. Este último chegou a ser um dos mais poderosos da Rússia e ajudou à subida ao poder de Vladimir Putin.Os investigadores russos manifestaram abertura para trabalhar em conjunto com as autoridades britânicas.Os serviços secretos britânicos acreditam que o agente nervoso Novichok , que envenenou Sergei Skripal e a filha, pode ter sido colocado na bagagem dela enquanto ainda se encontrava na Rússia. Quando os dois estavam juntos, entrou em contacto com as suas vítimas. Yulia vive em Moscovo, onde trabalha para a PepsiCo. Agora, ela e o pai continuam em estado crítico num hospital inglês.