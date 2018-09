Fidel Narváez, até há pouco tempo cônsul do Equador em Londres. Terá sido ele o elo de ligação com os russos. O jornal conta que o diplomata teve um papel fundamental na fuga de Snowden para a Rússia, ao passar-lhe um salvo conduto que lhe permitiu escapr de Hong Kong para Moscovo.



O plano - que seria executado pelos serviços secretos do Equador com apoio logístico russo, terá sido abortado apenas alguns dias antes da data prevista. A situação de Assange na embaixada deteriorou-se nos últimos tempos. Lenín Moreno, que tomou posse como novo presidente do Equador em Março, já disse que o quer fora da embaixada. As visitas ao australiano foram restringidas, tal como o seu acesso à Internet.



A Rússia já veio negar a existência do plano para retirar Assange, considerando que o Guardian escreveu apenas mais um capítulo do que diz ser uma campanha de "notícias falsas", que dura desde o caso Skripal, o ex espião russo envenenado em Inglaterra.

A notícia do Guardian diz que o plano de fuga passava por fazer chegar Assange à Rússia - onde vive o americano Edward Snowden , também ele procurado pro ter revelado segredos da NSA, agência de Inteligence dos EUA. A operação chegou a estar prevista para a véspera de Natal de 2017, e surgiu como resposta ao facto de o Equador ter falhado a tentativa de conferir estatuto diplomático a Assange.O caso volta a alimentar as suspeitas das ligações próximas entre o mentor da Wikileaks e o Kremlin. Assange nega ter recebido informações de Moscovo, mas o procurador especial Robert Mueller, que conduz a investigação à influência russa nas eleições americanas, apresentou queixa contra vários agentes secretos russos, suspeitos de terem feito chegar à Wikileaks os segredos que o site revelou sobre a campanha presidencial de Hillary Clinton contra Donald Trump.O Guardian revela que no centro do plano estava