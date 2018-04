Inspectores estrangeiros da Organização Para a Proibição de Armas Químicas, a mesma que está a investigar a origem do agente nervoso novichok usado no envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e da filha, visitaram um local na Rússia.

A visita foi divulgada pelo jornal do Ministério da Defesa russo mas sem revelar o nome da entidade ou da localidade visitada.

A organização recebeu autorização de um tribunal britânico para analisar amostras de sangue das duas vítimas.

O Reino Unido considerou a Rússia responsável pelo envenenamento do ex-espião russo e da filha e, como protesto, expulsou vários diplomatas russos. A medida foi repetida por vários países, incluindo os Estados Unidos.