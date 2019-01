O antigo campeão de boxe que foi filmado a agredir violentamente polícias durante um protesto dos gilets jaunes já recebeu cerca de 114 mil euros do público em doações online, através de uma petição criada na Leetchi, uma plataforma que acolhe ações de recolha de fundos.

A petição provocou uma onda de ultraje no governo francês e já foi entretanto cancelada pela própria empresa, depois de vários políticos do país se terem insurgido contra a situação na terça-feira. Segundo a Leetchi, o montante recolhido visava apenas ajudar a pagar as despesas judiciais do pugilista.

Christophe Dettinger entregou-se na segunda-feira às autoridades depois de a situação passada na ponte Leopold-Sédar-Senghor em Paris. Uma vez em custódia policial, foi publicado um vídeo na conta de Facebook onde o pugilista, campeão de França em 2007 e 2008, explicou que reagiu mal no sábado passado por ter sido atacado, juntamente com a sua esposa, com gás lacrimogéneo durante o protesto. "Reagi mal", disse no vídeo de quase três minutos. "Eu sou uma demonstração de todos os pensionistas, do futuro das minhas crianças, das mulheres solteiras, de tudo pelo que estamos a lutar. Sou um 'colete amarelo'. Tenho em mim a raiva das pessoas… são sempre as pessoas que pagam", acrescentou.













Os fundos, vistos como uma ação de apoio pelas atitudes de Dettinger, enfureceu o governo francês. "Contribuir para uma recolha de fundos para suportar uma pessoa que atacou polícias é equivalente a ser um cúmplice destes graves atos de violência", reagiu Marlène Schiappa, secretária de Estado da Igualdade.





Também a ministro do Trabalho Muriel Pénicaud classificou a campanha como "incompreensível". "Como podem estas pessoas dizer aos seus filhos, aos mais jovens, que a violência é a solução?", questionou-se numa entrevista à CNews.

Para Mounir Mahjoubi, ministro para a Economia Digital, a situação provocou-lhe "nojo". "Aparentemente bater num polícia faz dinheiro. Quando a atração do dinheiro se junta ao ódio e violência, eu sinto apenas nojo", escreveu num tweet.

Também o partido de extrema-direita de Marine Le Pen, o Rassemblement National (Frente Nacional em Português) condenou a violência e disse que as doações eram um "barómetro de ódio pelo governo".





Outra reação veio dos sindicatos policiais de França, que avisaram que este tipo de petições legitima violência contra a polícia.

Os protestos dos gilets jaunes começaram em novembro como revolta contra a imposição de um novo imposto sobre os combustíveis, mas rapidamente metamorfoseou-se para um movimento nacional contra o governo francês e a posição centrista do presidente Macron, que é acusado pelos manifestantes de favorecer os ricos e de manter um sistema de impostos injusto.