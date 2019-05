Eleições Europeias: projeções dão vitória à extrema-direita de Le Pen em França

Turnout is lower than previous elections in both rate and absolute numbers:











As projeções em França apontam para 52% de participação eleitoral, quse 10 pontos acima de há cinco anos e para uma vitória da Frenten Nacional, o partido de extrema-direita liderado por Marine Le Pen. De acordo com as primeiras projeções, a Frente Nacional perde mais de meio ponto percentual, ficando com 24,2%, quando em 2014 tinha conseguido 24,9%. O partido de Macron, a Renascença, conseguiu 22,4% e os verdes 12,7%.



As sondagens após a votação deste domingo na Bélgica apontam para uma subida da extrema-direita flamenga (Vlams Belang) na Flandres, e dos ecologistas, tanto flamengos (Groen) como francófonos (Ecolo) em todo o país.





Extrema-direita sobe na Bélgica As sondagens à saída das urnas dão subida à extrema-direita e aos partidos ecologistas. Belgas votaram para as eleições europeias, legislativas e regionais. - Mundo , Sábado.





O partido de Nigel Farage, o UKIP, no Reino Unido, aparece com 31% das intenções de voto, enquanto o segundo lugar vai para os trabalhistas (19%).





Na Suécia, o partido de extrema-direita Democratas Suecos deve conseguir o dobro do resultado das eleições de 2014, com 18% dos votos, ficando em segundo lugar, atrás dos sociais-democratas, o partido no poder.



Na Hungria, sem surpresa, o Fidelz, o partido do primeiro-ministro Viktor Orban, deverá conseguir uma maiori absoluta nestas eleições, com 56% dos votos. É uma das maiores vitórias da extrema-direita em solo europeu. Desde que chegou ao poder Orban encabeçou uma estratégia que passou pela nacionalização dos principais órgãos de comunicação húngaros e centrou a sua mensagem numa política de anti-imigração.

No Chipre os dois maiores partidos, o AKEL (de esquerda) e o DISY (centro-direita e Governo) deverão manter os dois deputados cada. Mas a extrema-direita do país pode eleger o seu euro-deputado, caso consiga assegurar os 10%.Na Suécia, o partido de extrema-direita Democratas Suecos deve conseguir o dobro do resultado das eleições de 2014, com 18% dos votos, ficando em segundo lugar, atrás dos sociais-democratas, o partido no poder.Na Hungria, sem surpresa, o Fidelz, o partido do primeiro-ministro Viktor Orban, deverá conseguir uma maiori absoluta nestas eleições, com 56% dos votos. É uma das maiores vitórias da extrema-direita em solo europeu. Desde que chegou ao poder Orban encabeçou uma estratégia que passou pela nacionalização dos principais órgãos de comunicação húngaros e centrou a sua mensagem numa política de anti-imigração.



Na Alemanha, a União Democrata-Cristã (partido da chanceler Angela Merkel) deverá ser o partido mais votado, com 28% dos votos, nestas eleições europeias. Já o partido de extrema-direita, a Alternativa para a Alemanha (AfD), deve ter um resultado mais baixo do que o conseguido nas legislativas de 2017.



Há dois anos, a AfD conseguiu 12,6% dos votos nacionais, mas nestas eleições para o Parlamento Europeu deve ficar-se pelos 10%, ficando atrás do SPD e do GRÜNE-G/, o maior partido ecologista alemão, que deve conseguir 22% dos votos naquele país.



59% dos alemães foram votar este domingo. Quase mais 11% do que os 48,2% que foram às urnas em 2014.



Em Espanha o PSOE pode conseguir 17 lugares, o PP 10 lugares, o Cidadãos 9, o Podemos 7 e o Vox 3, revelam as primeiras projeções. De acordo com a projeção da Harris, a abstenção em França será de 50,4%. Apesar de a maioria dos eleitores franceses não ter votado, por uma escassa margem, o resultado significa uma descida de mais de sete pontos percentuais face à abstenção nas eleições europeias de 2014.





Na Finlândia, a maior vitória é a do partido ecologista que alcançam uma votação de 14,4%, uma subida de cinco pontos percentuais. A extrema-direita finlandesa deve conseguir 13% dos votos, num país em que o primeiro lugar nestas eleições deve ir para o







Na Grécia, a Nova Democracia, partido de centro-direita, deverá chegar aos 34%, uma subida de 12 pontos percentuais quando comparado às eleições anteriores. Deve ser o partido mais votado entre os gregos, seguido pelo Syriza.



Na Áustria, as projeções apontam para uma vitória do ÖVP, partido de centro-direita do chanceler Sebastian Kurz, com 34,5% dos votos. Já o partido de extrema-direita FPÖ perde dois pontos percentuais, caindo para o terceiro lugar.





Já nos Países Baixos, os trabalhistas deverão vencer estas eleições europeias com 18% dos votos. Já o partido de extrema-direita de Geert Wilders, que ficou em segundo lugar nas presidenciais, pode cair para os 4% nas europeias.



Na Bulgária, o partido de centro GERB deve vencer as eleições co 33% dos votos, com o BSP (afeto à bancada socialista europeia) a conseguir 23%.

Em atualização



2009: 2.575.8202014: 2.551.4492019: 2.514.882(for why it is worthwhile to look at both numbers, see this post in our live blog https://t.co/4KWM9ywItY )— Europe Elects (@EuropeElects) 26 de maio de 2019 Partido da Coligação Nacional, com quase 21% dos votos.Os nacionalistas do VMRO devem ficar-se pelos 6,8, sem conseguirem eleger qualquer eurodeputado.O Fine Gael, partido conservador que forma governo na Irlanda, vence as europeias com 29% dos votos, elegendo quatro eurodeputados, segundo projeções divulgadas pelo Parlamento Europeu. O partido ecologista Partido Verde fica em segundo lugar, com 15%, ao lado do Fianna Fail. A Irlanda votou nas europeias na sexta-feira.Na Roménia, as sondagens à boca das urnas mostram que deve haver um empate entre as duas principais forças políticas, de centro-direita e centro-esquerda.