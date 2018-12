Se os juízes aceitarem a visão dos consultores da União Europeia, o Parlamento inglês ganha mais um instrumento para pressionar o Governo de Theresa May.

O Reino Unido pode suspender unilateralmente o processo do Brexit, segundo a interpretação de alguns dos principais consultores jurídicos da União Europeia (UE).



Em declarações prestadas no Tribunal Europeu em Estrasburgo, foi explicado que, se assim o desejar, o Reino Unido pode suspender a contagem decrescente de dois anos que foi estabelecida e que está implícita no artigo 50º do Tratado de Lisboa.



O Reino Unido tinha argumentado que o artigo só poderia ser interrompido com o acordo dos restantes 27 Estados-membros da UE, mas estava errado, segundo os principais consultores europeus.



A verificar-se esta condição, a oposição ao Brexit tem mais uma arma para pressionar o governo inglês, agora que faltam cerca de quatro meses para a data final do Brexit e no dia em que o Parlamento se reúne para votar a proposta apresentada por Theresa May e que foi aceite pelos restantes 27 Estados-membros.