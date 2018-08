A Unidade de Contra-Terrorismo da Polícia Metropolitana está a investigar o incidente desta manhã em Westminster e deteve um suspeito de ofensas terroristas.





Pelo menos duas pessoas ficaram feridas depois de um carro ter ido contra vários ciclistas e peões antes de embater contra as barreiras junto ao Parlamento Britânico.O condutor tem quase 30 anos de idade e está sob custódia policial. Dentro da viatura, que está a ser alvo de buscas, não foram encontradas armas até agora.Nenhuma das vítimas sofreu ferimentos de risco de vida.A Unidade de Contra-Terrorismo da Polícia Metropolitana de Londres está a liderar as investigações."Os agentes mantêm-se no local e foram criados cordões de segurança para ajudar na investigação. As estradas fechadas deverão manter-se assim durante algum tempo. A estação de metro de Westminster encontra-se fechada", lê-se no comunicado emitido pela Polícia Metropolitana. "As pessoas devem esperar ver mais agentes da polícia - armados e desarmados - nas ruas e em redor ao centro de Londres. O público deve manter-se vigilante", pedem as autoridades, referindo que em caso de suspeita se contacte o número de emergência.