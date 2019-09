Pedro Sánchez, o presidente do PSOE, está reunido com o rei Felipe VI no Palácio da Zarzuela, em Madrid, naquela que será a última consulta do monarca com os líderes dos partidos antes de ter de decidir sobre o impasse político que se vive naquele país desde as eleições em abril. O principal objetivo é evitar a convocação para novas eleições a 10 de novembro.O rei espanhol ouviu os líderes do Ciudadanos, do PP e do PSOE esta terça-feira, depois de se ter reunido anteriormente com os líderes dos outros partidos.

Concluída a segunda ronda de consultas, o rei Felipe VI comunicará à presidente do parlamento, Meritxell Batet, a decisão tomada: a proposta de um candidato para tentar formar Governo, ou a impossibilidade de o fazer, por não existirem condições que garantam a investidura.

Pablo Iglesias explicou que o Podemos irá abster-se se não houver um Governo de coligação, enquanto Pablo Casado anunciou que o PP irá votar contra, segundo o El País.





"não está disposto a atribuir pastas ao partido nas áreas do Trabalho, das Finanças, da Igualdade ou da Transição Ecológica".

Já o El Mundo assegura que Sánchez