De acordo com a Sky News, ao longo de três horas as autoridades resgataram várias pessoas dentro de veículos na fronteira de Beni-Enzar.



Marrocos tornou-se num dos pontos de acesso dos imigrantes ilegais para a Europa.

Três jovens refugiados foram encontrados em condições perigosas durante uma tentativa desesperada de chegar à Europa . Segundo a guarda-civil espanhola, um jovem de 20 anos foi encontrado dentro de um camião do lixo em Marrocos Também uma jovem de 15 anos e um jovem de 21 foram encontrados dentro do porta-luvas e no compartimento do motor de um camião.