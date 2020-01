Raúl Morodo, o velho amigo espanhol

Justiça espanhola liga António Vitorino a corrupção na Venezuela Uma sociedade do ex-ministro socialista António Vitorino é apontada pela justiça espanhola num esquema de corrupção e branqueamento de capitais que envolve o antigo embaixador de Espanha em Lisboa, Raul Morodo, amigo de Mário Soares e compadre de Dias Loureiro, cuja filha é casada com um dos filhos do diplomata, também suspeito neste processo.

Um homem da Transição, um dos Grandes da democracia espanhola, junto a Tierno Galván ou a Felipe Gonzalez e Adolfo Suarez, cujo governo integrou. Era esta, em síntese, a biografia do embaixador Raul Morodo, 84 anos, conterrâneo de Franco, ambos nasceram em Ferrol, até há poucos meses. Pelo menos até ver o seu nome colado a uma investigação de corrupção pelo roubo de 35 milhões de euros da petrolífera estatal da Venezuela , ainda ao tempo em que Hugo Chávez reinava por toda a república bolivariana. Já na reta final de uma vida muito rica, Raúl Morodo conhece um inesperado crepúsculo reputacional e vê o seu nome manchado por uma grave acusação de corrupção que, na prática, atinge toda a sua família.Amigo de Mário Soares desde os anos 60, condecorado por Jorge Sampaio, compadre de Dias Loureiro, cuja filha é casada com Alejo, um dos filhos do diplomata envolvido no escândalo ora revelado, Raúl Morodo exerceu o cargo de embaixador em Lisboa entre 1995 e 1999 mas sempre foi visto como o grande amigo espanhol de Portugal. Com a particularidade de ser galego, o que ainda o aproximou mais do nosso País, cuja cultura conhece como poucos. Morodo conheceu Soares durante a oposição dos círculos republicanos e socialistas, portugueses e espanhóis, ao Pacto Ibérico e acompanhou toda a sua ação como advogado do general Humberto Delgado, assassinado pela PIDE na Extremadura espanhola. Daí para a frente, Portugal nunca mais saiu da vida de Morodo e hoje tem netos portugueses.Quando saiu do posto em Lisboa, a despedida foi inesquecível. Jorge Sampaio condecorou-o a título excecional com a Grande Cruz da Ordem de Cristo, uma distinção limitada a chefes de Estado e de Governo. António Guterres, então primeiro-ministro, convidou-o para um demorado almoço e alguns capitães de Abril também o homenagearam. "Raúl Morodo é, de facto, um velho amigo, de todos os que aqui estão reunidos e de Portugal; uma personalidade notável que todos conhecemos de antigos combates democráticos comuns; um intelectual vivo, irrequieto e inquieto, um homem atento ao que se passa no mundo, que gosta de ouvir e de intervir, que procura encontrar respostas para as grandes questões que a todos preocupam". Foi com estas palavras que Jorge Sampaio lhe impôs, a 8 de Janeiro de 1999, a Grande Cruz da Ordem de Cristo.Em Lisboa, Morodo deixou laços muito fortes, para lá do casamento do filho com a filha de Dias Loureiro, Na sua casa do Estoril reunia habitualmente Soares, Sampaio, Eanes, Saramago e a sua mulher, Pilar Del Rio, Cavaco Silva, Almeida Santos, Guilherme Oliveira Martins, Ferro rodrigues, Balsemão e Durão Barroso, entre outras figuras da elite nacional.Activista antifranquista, diplomata, advogado, professor de direito constitucional, a sua marca na transição que levou a Espanha da ditadura franquista à democracia é inconfundível. Fundou com Tierno Galván, histórico presidente da câmara de Madrid, o Partido Socialista do Interior, que depois se dissolveu no PSOE. Nesses anos, notabilizou-se como uma das personalidades políticas emergentes que mais lutou pelo alargamento dos consensos democráticos e se começa no socialismo acabou por integrar o CDS de Adolfo Suarez.Mais tarde, quando a política espanhola se bipolarizou entre PSOE e PP, Morodo esteve sempre entre uns e outros. Nunca fez a carreira diplomática mas isso não impediu Felipe Gonzalez e o PSOE de o nomearem para embaixador na Unesco e, depois, José Maria Aznar de o indicar e manter em Lisboa. Com Zapatero foi para Caracas, onde todos os seus atuais problemas começaram.