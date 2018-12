Safiah Saleh tinha apenas 18 meses quando o pai a raptou do Reino Unido e a levou para o Iémen. Este Natal, a mulher conseguiu fugir e chegar ao Egipto com a sua família.

Safiah Saleh tinha apenas 18 meses quando foi raptada pelo pai e levada para o Iémen, em 1986. Agora, com 33 anos, conseguiu fugir do país e chegar ao Egipto, graças aos esforços da sua mãe que há 32 anos a tenta levar de volta para o Reino Unido.

Safiah foi raptada juntamente com as suas duas irmãs mais velhas, então com quatro e cinco anos, e levada pelo seu pai para o Iémen. Ali cresceu e casou, tendo actualmente quatro filhos. A mulher vivia com a família na cidade de Hodeidah, em condições de extrema pobreza, informa o jornal britânico The Guardian.

Hodeidah foi sucessivamente bombardeada por ataques aéreos levados a cabo pelas forças da Arábia Saudita. Estes bombardeamentos são um esforço de guerra dos sauditas – apoiados pelos EUA - contra os rebeldes Houthi, que tomaram conta de grande parte do país.

A mãe de Safiah esteve, nos últimos 32 anos, a tentar recuperar a sua filha mais nova e conseguiu mesmo angariar 7.000 libras como parte da campanha organizada a partir de Cardiff, no País de Gales.

Na Véspera de Natal, o deputado galês Neil McEvoy anunciou que a filha de Jackie Saleh e toda a sua família estavam actualmente no Egipto.

"Safia Salhe e a sua família aterraram de forma segura no Cairo e estão oficialmente fora do Iémen", afirmou McEvoy citado pelo The Guardian. "Gostaria de agradecer a todos aqueles que contribuíram para a angariação de fundos. O nosso próximo objectivo é conseguir passaportes", disse ainda.