Nang Non

O complexo de cavernas de Tham Luang, no norte da Tailândia, é regularmente inundado durante a estação das chuvas, que dura até Setembro ou Outubro. Para que os rapazes possam ser resgatados antes do fim da época das chuvas, vão ter de aprender técnicas de mergulho. No entanto, especialistas alertam para o perigo de conduzir mergulhadores inexperientes através de águas lamacentas e com uma visibilidade quase nula.As equipas de resgate tentaram bombear água para que fossem atingidos níveis mais baixos que permitissem às crianças passar, mas as tentativas não foram bem sucedidas. Esperando que o nível baixasse por si próprio poderia levar entre três e quatro meses e teriam de ser continuamente alimentados e receber assistência.Nos próximos dias, médicos especialmente treinados irão conduzir exames para verificarem a condição em que se encontram e tratarem possíveis ferimentos. Enquanto isso, outras equipas continuam a procurar um caminho alternativo para chegar à caverna.

Os 12 rapazes pertencem a uma equipa de futebol local, tendo o mais jovem deles 11 anos. O treinador, de 25 anos, já os tinha levado antes em excursões ocasionais e viagens de campo.