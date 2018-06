"É o melhor para a Espanha", assegura Rajoy, dias depois de ser afastado da presidência do governo espanhol.



Mariano Rajoy liderou o governo espanhol entre 2011 e 2018. Na semana passada foi destituído do cargo que passou a ser detido por Pedro Sánchez do PSOE. Agora, Rajoy anunciou que irá deixar a liderança do Partido Popular (partido de direita).



"É o melhor para mim, para o PP e para Espanha", assegurou Mariano Rajoy aquando do anúncio de que deixaria a presidência do partido, informando ainda que a liderança do partido será decidida num congresso extraordinário.



O líder-demissionário do PP considerou ainda que se abriu um "precedente grave" na história da democracia espanhola com a vitória da moção de censura apresentada pelo actual presidente do Governo, Pedro Sánches.



No seu discurso frente ao Comité Executivo Nacional, quatro dias depois de perder o governo, Mariano Rajoy indicou que este novo governo surge numa posição de "debilidade extrema" e com "péssimos companheiros de viagem", acusando o PSOE e os partidos que o apoiam de não ter dado importância "à estabilidade política".



Mariano Rajoy agradeceu ainda o apoio recebido depois de ter sido afastado da liderança do governo de Madrid. "Antes de sermos políticos, somos pessoas e eu senti-me reconfortado pelo vosso apoio", atirou o líder do PP demissionário