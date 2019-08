Rainha aprova suspensão do parlamento britânico pedida por Boris Johnson

A rainha Isabel II aprovou esta quarta-feira o pedido feito pelo primeiro-minsitro Boris Johnson para suspender temporariamente o parlamento britânico.O governo britânico de Boris Johnson havia anunciado esta manhã que os trabalhos do parlamento iam ser suspensos até 14 de outubro, duas semanas antes da data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia a 31 de outubro. "Os deputados terão muito tempo para debater", disse Johnson numa declaração transmitida pela estação de televisão Sky.A notícia do plano de Boris Johsnon foi avançada pela editora de política do jornal The Guardian, Heather Stewart, no Twitter. A decisão está a ser criticada pela oposição, porque leva a que não haja muito tempo para aprovar leis que impeçam um Brexit sem acordo, como Johnson garante que fará caso não seja alterado o acordo entre Londres e a União Europeia.Por norma, o parlamento britânico está parado cerca de três semanas - entre o final de setembro e o início de outobro-, aproveitando os partidos políticos para realizar os seus congressos anuais.Em atualização