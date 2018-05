O candidato venceu as eleições devido às abstenções da CUP e começou por anunciar o objectivo de restaurar o presidente anterior da Generalitat, Carles Puigdemont.

Quim Torra foi eleito como novo presidente da Generalitat, o parlamento da Catalunha. Na sessão parlamentar iniciada às 10h30, Torra garantiu que irá lutar pela "República de todos".



Torra foi eleito com 66 votos a favor, 65 contra e quatro abstenções, do CUP. O novo chefe do governo regional começou por anunciar o objectivo de restaurar o presidente anterior, Carles Puigdemont, garantindo que ficará encantado se for convidado por Rajoy a ir ao Parlamento em Madrid.



Os anti-independentistas e constitucionalistas espanhóis consideram que Torra é um "xenófobo" e um "sectário" e os seus "camaradas" do Juntos Pela Catalunha depositam nele todas as esperanças para a formação de uma constituição.