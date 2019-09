Quer 25 mil euros? Mude-se para Itália

A região sub-povoada de Molise, no sul da Itália, está a oferecer 700 euros por mês durante três anos – um total de cerca de 25 mil euros – a quem quiser viver numa das suas aldeias com menos de dois mil habitantes. O incentivo tem, no entanto, um senão: os recém-chegados devem comprometer-se a abrir um negócio local.

O presidente Donato Toma, da região italiana Molisa, disse ao jornal britânico The Guardian: "Se tivéssemos oferecido financiamento, teria sido mais um gesto de caridade. E acrescentou: Queríamos fazer mais, queríamos que as pessoas investissem aqui. Eles podem abrir qualquer tipo de actividade: uma padaria, uma papelaria, um restaurante, qualquer coisa. É uma forma de dar vida às nossas cidades e, ao mesmo tempo, aumentar a população".

Segundo o Instituto Nacional Italiano de Estatística, Molise tem cerca de 305 mil habitantes e perderam mais de nove mil habitantes deste 2014. Em 2018, mais de 2.800 habitantes morreram ou mudaram-se para outra área e nas nove cidades não houve um único nascimento registado. O instituto também afirma que pela primeira vem em 90 anos, o número de cidadãos italianos que vivem no país caiu para cerca de 55 milhões.

Várias regiões estão a tentar ressuscitar as cidades, por exemplo em Sicília, as portas das casas foram abertas para os requerentes de asilo que atravessaram o Mediterrâneo a partir da Líbia. Outros, como Sambuca, adotaram uma estratégia de vender casas abandonadas por um preço simbólico de um euro.