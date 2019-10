Há deputados, conselheiros e até vice-presidentes. Os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha foram condenados pelo Supremo Tribunal espanhol esta segunda-feira. As penas vão até um máximo de 13 anos de prisão – para o ex-vice-presidente do governo catalão.

Todos os juízes deram como provado o crime de sedição e cinco deles entenderam que a maioria dos que exerceram funções governativas também cometeram o crime de desvio de fundos. Mas quem são eles?

Oriol Junqueras

O ex-vice-presidente da Generalitat e presidente da ERC (Esquerda Republicana Catalã), de 50 anos, foi condenado a 13 anos de prisão e ficou inabilitado do exercício de funções públicas por igual período de tempo. É culpado por crimes de sedição e desvio de fundos públicos. O Ministério Fiscal de Espanha pedia 25 anos de prisão, já o Conselho Geral de Advocacia Espanhola pedia 12 anos.

Raül Romeva

O antigo deputado do Parlamento da Catalunha, pela coligação eleitoral Esquerda Republicana da Catalunha-Catalunha Sí, de 48 anos, foi condenado a 12 anos de prisão e de inabilitação. Em 2015, liderou a candidatura independentista Junts per Sí nas eleições para o Parlamento da Catalunha e era secretário de Relações Exteriores, Relações Institucionais e Transparência do Governo da Generalitat. É culpado por crimes de sedição e desvio de fundos. O Ministério Fiscal de Espanha pedia 16 anos de prisão e o Conselho Geral de Advocacia Espanhola pedia 11 anos.

Jordi Turull

O ex-secretário da presidência da Genaralitat, de 53 anos, foi condenado a 12 anos de prisão e 12 anos de inabilitação. Turull foi deputado entre 2004 e 2018 no Parlamento da Catalunha e em 2017 foi porta-voz do Governo da Catalunha. É culpado por crimes de sedição e desvio de fundos. O Ministério Fiscal de Espanha pedia 16 anos de prisão e o Conselho Geral de Advocacia Espanhola pedia 11 anos.

Dolors Bassa

A antiga conselheira do Trabalho e Assuntos Sociais, de 60 anos, foi condenada a 12 anos de prisão e inabilitação. Bassa também era professora, psicopedagoga, sindicalista e independentista. É culpada de sedição e desvio de fundos. O Ministério Fiscal de Espanha pedia 16 anos de prisão e o Conselho Geral de Advocacia Espanhola pedia 11 anos.

Joaquim Forn

O antigo vereador da Câmara Municipal de Barcelona pela Convergência e União, de 55 anos, foi condenado a dez anos e seis meses de prisão. O culpado de sedição e utilização abusiva de fundos públicos também foi condenado a igual tempo de inabilitação absoluta. O Ministério Fiscal de Espanha pedia 16 anos de prisão e o Conselho Geral de Advocacia Espanhola pedia 11 anos.



Carme Forcadell

A antiga presidente do Parlamento da Catalunha, de 64 anos, foi condenada a uma pena de 11 anos e seis meses de prisão e de inabilitação. A filóloga, professora e ativista política foi acusada por rebelião e sedição. O Ministério Fiscal de Espanha pedia 17 anos de prisão e o Conselho Geral de Advocacia Espanhola pedia dez anos.

Josep Rull

O antigo conselheiro de Território e Sustentabilidade da Generalitat, de 51 anos, foi condenado a dez anos e seis meses de prisão. Também foi impedido de exercício de funções - durante o mesmo período de tempo - por sedição. Foi deputado no Parlamento da Catalunha pela coligação eleitoral Junts por Catalunya. O Ministério Fiscal de Espanha pedia 16 anos de prisão e o Conselho Geral de Advocacia Espanhola pedia 11 anos.

Jordi Sànchez

O antigo presidente da Assembleia Nacional Catalã, de 55 anos, foi condenado a nove anos de prisão e inabilitação. O professor universitário e ativista foi acusado de sedição. O Ministério Fiscal de Espanha pedia 17 anos de prisão e o Conselho Geral de Advocacia Espanhola pedia oito anos.

Jordi Cuixart

O presidente da Òmnium Cultural – promotora da língua, cultura e independência -, de 44 anos, foi condenado a nove anos de prisão e inabilitação. O ativista catalão foi acusado de sedição e rebelião. O Ministério Fiscal de Espanha pedia 17 anos de prisão e o Conselho Geral de Advocacia Espanhola pedia oito anos.

Santi Vila

O ex-conselheiro das Empresas e do Conhecimento, de 46 anos, foi condenado a pagar uma multa diária de 200 euros durante dez meses e não pode exercer cargos durante um ano e oito meses. O historiador é culpado da utilização abusiva de fundos públicos e ainda vai ser julgado por desobediência. O Ministério Fiscal de Espanha e o Conselho Geral de Advocacia Espanhola pediram sete anos de prisão.

Meritxell Borràs

A antiga conselheira da Governação, de 55 anos, foi condenada a pagar uma multa diária de 200 euros durante dez meses. A farmacêutica também não pode exercer cargos durante um ano e oito meses por sediação. Os crimes de desobediência ainda vão ser julgados por um tribunal da Catalunha. O Ministério Fiscal de Espanha e o Conselho Geral de Advocacia Espanhola pediram sete anos de prisão.

Carles Mundó

O ex-conselheiro de Justiça, de 43 anos, foi condenado a pagar uma multa de 200 euros por mês e não pode exercer qualquer cargo por um ano e oito meses. O advogado é culpado de utilização abusiva de fundos públicos e vai ser julgado pelo crime de desobediência. O Ministério Fiscal de Espanha e o Conselho Geral de Advocacia Espanhola pediram sete anos de prisão.