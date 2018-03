Renato Silva tem 27 anos e é o português vítima do atentado terrorista em França. Nasceu em Coimbra, e mudou-se para Carcassone, França, para se juntar aos pais depois de ter terminado o curso na universidade coimbrã e não ter encontrado emprego.

No dia 23 de Março, quando aconteceu o ataque terrorista, ia de carro comprar pão para uma festa de final do seu estágio de hotelaria. Junto ao castelo de Carcassone, cruzou-se com Redouane Lakdim, de 25 anos. O terrorista disparou contra as cabeças de Renato Silva e de um amigo francês, que ia ao seu lado. O francês teve morte imediata.

Renato Silva

Renato Silva encontra-se em coma induzido no hospital de Perpignan, em estado crítico mas estável. Tem uma bala alojada na cabeça.

Lakdim usou a viatura de Renato Silva para se encaminhar para o supermercado Super U. Pelo caminho, ainda feriu um polícia depois de disparar sobre agentes que faziam jogging. No supermercado, matou três pessoas, entre elas um polícia que se ofereceu para tomar o lugar de um refém.



Pelo menos quatro pessoas morreram devido ao atentado terrorista de dia 23. O ataque foi reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico.