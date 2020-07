Quem é Mark Rutte, o “frugal” da Holanda

O seu sorriso fácil contrasta com a imagem de "vilão" que tem na União Europeia. O primeiro-ministro holandês Mark Rutte, de 53 anos, é conhecido pela mão de ferro no que toca a negociações. Líder dos quatro "frugais" – a que se juntou ao líderes políticos da Suécia, Dinamarca Áustria e nos últimos dias também a Finlândia – tem feito finca pé em cortar o fundo de recuperação das economias europeias, afirmando que o dinheiro só deve ser dado aos países do sul se estes fizerem reformas económicas e fiscais.Mas quem é o "forreta" da Europa, como já lhe chamou António Costa? Mark Rutte nasceu em Haia, a 14 de fevereiro de 1967, é solteiro – o que levanta rumores sobre a sua sexualidade – não se lhe conhece uma relação desde os tempos de estudante, e assume que é "feliz e completo". Raramente fala da sua vida privada, mas diz que as suas obrigações não lhe permitem ter tempo para se dedicar ao amor. "Não estou sozinho por opção. Estou aberto a tudo. Sou uma pessoa cheia de vida, só que as coisas funcionam como funcionam", explicou numa entrevista. E acrescentou que "quando se trata de amor, o melhor e deixar nas mãos do destino". Rutte diz que não entende como é que no século XXI, as pessoas ainda olhem com estranheza para alguém que viva sozinho e assegura que o celibato é "o último tabu" nos Países Baixos.O chefe do governo holandês vive numa casa modesta, paga por hipoteca, no bairro de Benoordenhout, em Haia, no mesmo prédio onde também vivia a sua mãe, Hermina, que morreu em maio, aos 94 anos. Tem um carro em segunda mão, mas é mais frequente vê-lo de bicicleta. Gosta de cozinhar, de ir ao ginásio, e de andar de tronco nu em casa. Nunca deixou de lecionar e um dia por semana dá aulas de Estudos Sociais e Holandes – a História sempre foi o seu forte. Já a sua grande paixão é o piano, que aprendeu a tocar, e a música clássica.De família protestante, o pai, Izaäk Rutte, trabalhou numa empresa de importação quando a Indonésia ainda era uma colónia holandesa. A primeira mulher do pai era a irmã mais velha da sua mãe, que morreu num campo de concentração japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Com três filhos, Izaäk casou-se com Hermina, e tiveram outros quatro. O político holandês é o mais novo. Muito dedicado à mãe, que esteve num lar nos últimos anos, Rutte ia visitá-la todos os fins de semana. Levava-lhe comida indiana, a sua preferida, partilhavam a sobremesa, riam e falavam de política. Com a pandemia, as visitas eram feitas através de um vidro, mas Pode acompanhá-la na sua última noite de vida – o protocolo do lar permite que um familiar esteja com o idoso se a morte for iminente.Gostava de ter sido pianista, mas estudou História na Universidade de Leiden, onde fez o mestrado, em 1992. Entrou na empresa alimentar Unilever, onde exerceu vários cargos administrativos, até 2002, ano em que foi nomeado secretário do Emprego e Assuntos Sociais. Em 2006 ganhou a liderança do VVD, Partido Popular para a Liberdade e Democracia, e a 14 de outubro de 2010, Mark Rutte tornou-se no primeiro primeiro-ministro liberal em 92 anos e o segundo mais jovem da história holandesa.