A 10 de maio, Juan Branco anunciou que, face a "uma delirante e desmedida violência" e às "ameaças cada vez mais diretas, vindas da extrema-direita e de uma parte da esquerda", iria anular todos os encontros agendados. "Posso aguentar a pressão dos media, da política, mas a ameaça de violência física... Preferi não parar, mas tomar distância. E tive de compreender porque provoquei essa violência", disse à SÁBADO no dia 20.O último ato provocatório foi a publicação de Crépuscule, 320 páginas de anti-Macron. Mas o percurso do advogado de 29 anos, filho do produtor português Paulo Branco , traça-se com muitas outras, desde assumir a defesa de Julian Assange ou de Fly Rider, um dos líderes dos Coletes Amarelos.