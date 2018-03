O Movimento 5 Stelle pode vir a ser o partido mais votado nas eleições italianas, mas segundo as sondagens, não conseguirá alcançar os 40% de votos necessários para conseguir governar sozinho. O candidato que dá cerca 28% das intenções de voto ao partido formado pelo comediante Beppe Grillo (que ainda controla o 5 Stelle) é Luigi di Maio. O candidato mantém-se avesso a coligações que facilitem a nomeação como primeiro-ministro; mas caso decida coligar-se ou obtenha a (improvável) maioria, tornar-se-á o mais jovem chefe de governo italiano.

A parca experiência do candidato a presidente do Conselho de Ministros de Itália do 5 Stelle é usada contra ele: Di Maio tem 31 anos e trabalhou em restaurantes, em estaleiros e como segurança em jogos de futebol do Nápoles. Mas isso não o travou. Aos 26 anos tornou-se vice-presidente da Câmara dos Deputados italiana. O mais novo de sempre no cargo.

Aos seus eleitores, Di Maio prometeu um rendimento universal para os mais pobres; facilitar aos jovens italianos começar uma família; cortar nos impostos às empresas; e investir em educação. Quer ainda acabar com os combustíveis fósseis até 2050, indica o jornal The Guardian.

Apesar de o 5 Stelle se afirmar como um partido eurocéptico, Di Maio descarta uma saída de Itália da União Europeia. "Precisamos de renegociar algumas regras, mas não de um referendo", confirmou à NBC. Recusa políticas de austeridade.

Acerca da imigração, Di Maio defende uma maior distribuição de refugiados pela União Europeia.

O 5 Stelle defende que não tem ideologia. O pai de Di Maio era fascista, tendo sido membro do partido Movimento Social Italiano (MSI), formado por antigos membros do governo fascista de Mussolini. A mãe de Di Maio é professora de italiano e latim. O candidato tem ainda dois irmãos.