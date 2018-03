Espanha está chocada com o desenlace do desaparecimento de Gabriel Cruz. O menino de oito anos foi dado como desaparecido no passado dia 27 de Fevereiro, depois de sair da casa da avó paterna, em Las Hortichuelas, para ir brincar com os primos. O seu corpo foi encontrado no domingo, dia 11 de Março, no porta-bagagens do carro conduzido pela namorada do pai, Ana Julia Quezada, em Vícar, junto à casa que partilhavam, a 60 quilómetros do local onde Gabriel desapareceu, em Las Hortichuelas.





A mulher foi detida e hoje realizou com as autoridades a reconstituição do crime.

A mulher, de origem dominicana, é suspeita de ter estrangulado a criança no dia em que esta desapareceu, por ciúmes da relação entre os pais da criança e ter movido o corpo várias vezes. No domingo, a polícia espanhola deteve-a em flagrante quando encontraram o corpo da criança no porta-bagagens do automóvel que conduzia.

As autoridades acreditam que Ana Julia Quezada, de 43 anos, terá retirado o corpo de um poço, situado a seis quilómetros do local do desaparecimento e onde a polícia efectuou buscas no primeiro dia do desaparecimento.

Quem é Ana Julia Quezada?

Ana Julia Quezada chegou a Espanha no início dos anos 90, acompanhada de uma bebé, Ridelca, e instalou-se em Burgos. Trabalhava num bar de alterne quando conheceu e foi viver com um camionista da cidade.

O homem adoptou a menina e juntos tiveram uma filha, Judith. Em 1996, a filha mais velha do casal, com cinco anos, morreu ao cair da janela do apartamento da família situado num sétimo andar. O caso foi arquivado como morte acidental mas as autoridades querem reabrir o caso.

É que, na altura, as autoridades só interrogaram o pai adoptivo, que foi quem se apercebeu da ausência da menina do seu quarto e encontrou o corpo. A mãe não foi interrogada por se encontrar "numa forte excitação nervosa", lê-se no relatório policial. O casal separou-se e Ana Julia Quezada entregou a filha aos cuidados do pai.

Detenção gravada

Ana Julia Quezada mantinha uma relação há pouco mais de um ano com o pai de Gabriel Cruz, Angél. Empenhou-se nas buscas e foi fotografada a chorar, mas quase desde o início da investigação que a polícia espanhola suspeitava da mulher.

As suspeitas tornaram-se mais forte quando, no dia 3 de Março, Ana Julia Quezada apresentou às autoridades uma camisa interior de Gabriel Cruz que disse ter encontrado numa zona onde decorreram buscas por parte da polícia, bombeiros, cães pisteiros e helicópteros, sem êxito.

Decidiram mantê-la em vigilância 24 horas por dia e foi assim que, no passado domingo, Ana Julia Quezada foi interceptada no automóvel do casal junto a uma garagem em Vícar, a 60 quilómetros do local em que Gabriel tinha desaparecido, Las Hortichuelas.

No porta-bagagens, as autoridades encontraram o corpo do menino enrolado em cobertores. "Afirmativo", disse um dos agentes ao abrir a mala do carro, segundo um vídeo captado pelos moradores dos prédios. Testemunhas garantem que os agentes choraram ao depararem-se com o corpo da criança.

Ouve-se ainda Ana Julia Quezada a negar responsabilidades. "Não fui eu, fui buscar o carro esta manhã." Minutos depois, já algemada, ouve-se a confessar o crime. "Lamento, gosto de ti, fui eu."

As autoridades estão a investigar a possibilidade da dominicana ter agido com ajuda de um cúmplice.

A mãe da criança, Patricia Ramírez, admitiu ter suspeitado logo da namorada do ex-marido. "Tinha esperança de a suavizar e que se desmanchasse. De que em algum momento confessasse", disse.

A família de Gabriel cruz está a ser acompanhada por uma equipa de psicólogos do serviço de emergência nacional e a província de Almería declarou três dias de luto.