Este caso tem semelhanças com um outro caso que começou a ser julgado a semana passada. O caso de "la manada de Manresa" consiste num crime de agressão sexual acontecido na mesma localidade, em que seis homens são acusados de violar uma menor de 14 anos de idade, em outubro de 2016, numa festa numa fábrica abandonada. De acordo com a acusação, os seis homens violaram a jovem em turnos de 15 minutos, ao passo que um sétimo indivíduo apenas presenciou a cena, enquanto se masturbava.



Relacionado Advogado dos La Manada pondera recorrer junto do Constitucional Supremo espanhol agrava penas: Membros do La Manada condenados a 15 anos por violação Continuar a ler Também em 2016, durante as festas São Firmino, em Pamplona, Espanha, uma jovem foi violada por um grupo intitulado "La Manada". A violação foi filmada e pratilhada por um dos agressores.



O Supremo Tribunal espanhol condenou os cinco homens do grupo La Manada a 15 anos de prisão por agressão sexual, sentença que revoga a decisão de um tribunal da comunidade autónoma de Navarra que tinha condenado os homens por abuso sexual.



O Supremo Tribunal classificou os feitos como um delito de agressão sexual, considerando que os acusados intimidaram a vítima para a forçar a manter relações sexuais. Considerou ainda que a vítima sofreu uma "situação intimidante" que fez com que ela mesma "adotasse uma atitude de sujeição, fazendo o que os autores lhe diziam que fizesse face à angústia que a situação lhe produziu". Os magistrados consideraram que os acusados se "aproveitaram" das circunstâncias para atacar a jovem, que sofreu pelo menos "dez agressões sexuais com penetrações orais, vaginais e anais". Agravou assim a pena de prisão de cada um dos acusados de nove para 15 anos, sendo que um dos membros do grupo foi condenado a mais dois anos por roubo com intimidação do telemóvel da vítima.



A jovem, na altura com 18 anos, foi violada nas festas de São Firmino. Os elementos do La Manada – depois de dois anos em prisão preventiva –, foram condenados em dezembro de 2018 por abuso sexual e não por violação, altura em que foram apresentados recursos. Saíram, há um ano, em liberdade condicional após pagarem uma fiança de seis mil euros. A jovem irá receber uma indemnização de 100 mil euros. Este caso tem semelhanças com um outro caso que começou a ser julgado a semana passada. O caso de "la manada de Manresa" consiste num crime de agressão sexual acontecido na mesma localidade, em que seis homens são acusados de violar uma menor de 14 anos de idade, em outubro de 2016, numa festa numa fábrica abandonada. De acordo com a acusação, os seis homens violaram a jovem em turnos de 15 minutos, ao passo que um sétimo indivíduo apenas presenciou a cena, enquanto se masturbava.

Uma jovem de 17 anos terá sido abusada sexualmente por um grupo de quatro homens com idades entre os 18 e os 25 anos em Manresa, Barcelona, Espanha. As autoridades espanholas detiveram quatro homens suspeitos de terem violado a jovem no local onde ocorreu a agressão.A violação terá ocorrido por volta das 4h00 da madrugada, num edifício do centro da cidade, avnaça o jornal espanhol El Mundo. Não foram ainda dados mais detalhes sobre as circunstâncias em que ocorreu o crime ou o estado de saúde da menor, referindo as autoridades apenas que a mesma foi transportada para o hospital, para realizar exames médicos forenses.