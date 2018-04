Angela Merkel e Vladimir Putin falaram esta terça-feira ao telefone, acerca da situação na Síria. Os dois líderes discutiram formas de fazer avançar o processo político de modo a acabar com o conflito no país chefiado por Bashar al-Assad.

"A chanceler alemã e o presidente russo concordaram que o processo político tem de estar no centro dos esforços para acabar com o conflito sangrento que dura há anos", disse Steffen Seibert, porta-voz da chanceler. "Foram discutidas várias possibilidades."

No início da semana, Angela Merkel foi pressionada pelo seu ministro da Europa, para enveredar por uma nova política de não alimentar tensões com a Rússia. Num artigo publicado no jornal Die Welt, Michael Roth apelou a que o país de Putin se sentasse à mesa das negociações.

"Os reflexos anti-Rússia são tão perigosos como ingenuamente mantermo-nos silenciosos acerca das políticas algo nacionalistas da liderança russa no poder", escreveu Roth.