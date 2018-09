O presidente russo afirmou que a queda de um avião onde seguiam 15 militares foi uma tragédia. Vladimir Putin deve falar com o presidente de Israel ainda esta terça-feira.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou esta terça-feira que o avião que foi abatido esta terça-feira junto à Síria foi o alvo de "uma trágica sequência de circunstâncias". Estas declarações de Putin parecem aliviar as acusações feitas a Israel pelo ministro da defesa, de ser o único responsável por este acontecimento "trágico".



O ministro da defesa russo disse esta terça-feira que o avião foi abatido por mísseis anti-aéreos sírios, mas acusou Israel de ser parcialmente responsável pelo incidente por ter aviões colocados perto do avião russo que acabaria por ser abatido. Mas Putin garantiu que o avião não foi abatido por um aparelho israelita. O presidente russo lamentou a perda de vidas num icidente. "É sempre trágico quando pessoas morrem", afirmou Putin.



As declarações de Putin foram feitas enquanto estava ao lado do primeiro-ministro húngaro Viktor Orban, durante uma visita deste a Moscovo, já depois de ser anunciado que o embaixador de Israel foi chamado a Moscovo.



Foi também anunciado que o presidente russo poderá vir a falar com o primeiro-minsitro israelita Benjamin Netanyahu esta terça-feira. O governo israelita ainda não comentou as acusações por parte do ministro da defesa.