O ex-líder Catalão declarou que vai "continuar a lutar", apesar de se encontrar detido na Alemanha.





Numa mensagem transmitida pelo seu advogado, Carles Puigdemnot declarou que vai "continuar a lutar" e que nunca se irá render.



O juiz do tribunal de Neumünster, no norte da Alemanha, decidiu esta quarta-feira manter o ex-líder catalão preso até decidir sobre o pedido de extradição para Espanha. Esta segunda-feira, antes de entrar em tribunal, o advogado de defesa já tinha admitido esta hipótese, afirmando que estaria a considerar "todas as possibilidades".



Puigdemont foi detido este domingo, pelas 11h19 (10h19 de Portugal continental) de domingo, numa estação de serviço da autoestrada A7, pouco depois de entrar em território alemão pela Dinamarca.



A captura de Puigdemont motivou no domingo protestos nas ruas em diversos pontos da Catalunha, em que se registaram, em alguns casos, confrontos com as forças policiais que se saldaram em nove detidos e uma centena de feridos.



As autoridades espanholas estão agora a trabalhar para poderem enviar o mais rapidamente possível toda a documentação correspondente, traduzida em alemão, às autoridades judiciais do país, informaram fontes policiais citadas pela agência de notícias espanhola Efe.



Com Alexandra Pedro