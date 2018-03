Puigdemont presente a juiz alemão na segunda-feira, 26

Carles Puigdemont, antigo presidente da Catalunha, será presente a um tribunal alemão na segunda-feira, dia 26. A informação foi avançada pela AFP.



Desta forma, Puigdemont passará a noite na prisão de Neumuenster, a norte de Hamburgo. Segundo o jornal El País, encontra-se em prisão preventiva.



Segundo um porta-voz da polícia citado pela EFE, Puigdemont foi hoje detido numa autoestrada alemã pelas 11:00 locais (cerca de 10:00 em Lisboa). O jornal El País diz que a detenção ocorreu no estado de Schleswig-Holstein, o único que faz fronteira com a Dinamarca.



A detenção de Carles Puigdemont ocorreu na sequência de um mandado de detenção europeu e internacional emitido pelo Supremo Tribunal espanhol. Quando foi interceptado na Alemanha, Puigdemont voltava da Finlândia, onde manteve contactos com vários deputados alertando para a situação catalã e deu uma palestra, na Universidade de Helsínquia, acerca do impasse da independência.

O antigo líder catalão pode ser condenado até 25 anos de prisão em Espanha. Ainda não se sabe se poderá ser extraditado da Alemanha, país que atribui penas entre dez anos e prisão perpétua aos crimes de que Puigdemont está acusado – entre os quais, rebelião e sedição.

A detenção do antigo presidente catalão resultou de uma operação conjunta entre as autoridades espanholas e alemãs. No dia 24, as autoridades finlandesas procuraram Puigdemont de forma a aplicar o mandado de detenção europeu pedido pelo juiz Llarena.