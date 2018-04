O ex-líder catalão pagou uma fiança de 75 mil euros para poder aguardar em liberdade a decisão do tribunal alemão sobre a extradição para Espanha.

Carles Puigdemont saiu esta sexta-feira da prisão, após pagar uma fiança de 75 mil euros para poder aguardar em liberdade a decisão do tribunal alemão sobre a extradição para Espanha.



"É uma vergonha para a Europa ter presos políticos", disse Puigdemont à saída da prisão, pedindo a libertação de todos os seus companheiros que estão detidos. "A época do diálogo chegou e só temos recebido uma resposta de repressão. É hora de fazer política, não há desculpas", ressalvou.



O ex-presidente da Generalitat agradeceu todas as demonstrações de "apoio" e "solidariedade" recebidas enquanto esteve na prisão de Neumünster, apelando novamente ao diálogo de Madrid com a Catalunha.



O tribunal alemão decidiu não extraditar o ex-líder catalão por sedição, mas está a estudar se o extradita por peculato, outro dos crimes do qual é acusado pela justiça Espanhola.



Enquanto o tribunal decide, Puigdemont não poderá sair do país.