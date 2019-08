PSD, CDS e Chega indignados com novas regras das casas de banho das escolas

o despacho do Governo publicado a 16 de agosto (com a entrada em vigor no dia seguinte), os ânimos escalaram e PSD e CDS voltaram à carga com críticas que visam a tentativa da alegada implementação de uma "ideologia de género".





O deputado do CDS João Gonçalves Pereira, por sua vez, partilhou uma imagem de um artista pornográfico japonês com uma legenda acrescentada onde se pode ler: "Escola bué moderna - Vota Bloco". Na imagem vêem-se duas jovens a utilizarem os urinóis da casa de banho masculina. Ao jornal Expresso, o deputado centrista diz que o despacho "veio confirmar uma preocupação que já existia. Demonstrava que existe uma agenda na esquerda que levanta questões extemporâneas aos jovens" e que esta situação "não é uma questão de tolerância, é de bom senso".



Isto é o que a esquerda socialista e a extrema-esquerda querem nas nossas escolas.

A lei e a regulamentação já estão aprovadas.

O país não se pode rever nesta política dita moderna: "anti-família" pic.twitter.com/RdVlzvZl2x — João Gonçalves Pereira (@JoaoGPereira7) August 21, 2019





O acesso às casa de banho na escola promete vir a ser um dos grandes problemas no regresso às aulas deste ano. No mês de julho, um grupo de 86 de deputados do PSD e do CDS a pedir a fiscalização de uma lei que dizia vir implementar a "ideologia de género" nas escolas. Com"Este despacho veio dar-nos razão. É uma janela de entrada para a ideologia de género", disse o deputado Miguel Morgado ao jornal Expresso. Morgado fez parte do grupo de deputados que apresentou um pedido de fiscalização ao Tribunal Constitucional. As críticas estenderam-se também às redes sociais e foi, inclusive, posta a circular uma petiçãoO autor do desenho já tinha pedido no Twitter, em junho deste ano, que não utilizassem as suas imagens para atacar grupos sociais específicos. "As ilustrações foram feitas como pornografia para adultos (...) não dou permissão para que usem os meus trabalhos para fins políticos com os quais não concordo. (...) Espero que tirem o meu trabalho dos vossos murais se os usam por motivos políticos. E se, virem alguém a fazê-lo, digam-lhe que odeio as suas ações", escreveu o autor na sua conta oficial do Twitter, sob o pseudónimo "@kasuga391".

Mas o que diz o despacho? O sumário publicado em Diário da República deixa claro que se trata de garantir "direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e à proteção das características sexuais de cada pessoa".



O Estado promete adotar medidas que facilitem estes direitos, entre eles o caso das casas de banho. Diz a lei que "as escolas devem garantir que a criança ou jovem, no exercício dos seus direitos, aceda às casas de banho e balneários, tendo sempre em consideração a sua vontade expressa e assegurando a sua intimidade e singularidade". Ou seja, caso uma criança nascida com o sexo masculino não se identifique com este género, deverá poder utilizar a casa de banho feminina.



A lei vai ainda mais longe e pede que respeitem "o nome autoatribuído" pelas crianças "m todas as atividades escolares e extra-escolares que se realizem na comunidade escolar" e nas diversas atividades diferenciadas por sexo deve ser tido em consideração o género escolhido pela pessoa.



A Juventude Popular (organização juvenil do CDS) reagiu, acusando o executivo de António Costa de "transformar o Ensino em Portugal na sua rave [tipo de festa popularizada na década de 90 no Reino Unido que marcou o desenvolvimento da música eletrónica] privada" e ameaçam avançar com uma ação judicial se este não for suspenso.



Em comunicado nas redes sociais, o presidente da JP, Francisco Rodrigues dos Santos, defende que "o absurdo ganhou corpo" quando o Governo adotou medidas como promover "o direito de cada criança em escolher o acesso às casas de banho e balneários escolares ‘de acordo com a opção de com que se identificam’", a obrigação de professores em combater a "imposição de estereótipos" ou o "direito a utilização de vestuário de acordo com a opção com que se identificam" ou a possibilidade da criança indicar apenas as iniciais do nome próprio no caso de indicar dados de um documento de identificação.



A organização juvenil filiada ao CDS defende que "a escola não é um acampamento de verão do Bloco de Esquerda" e acusa o PS de andar "a reboque desta agenda pseudo-moderninha", com políticas que considera serem "um ataque vil à liberdade de ensino e de educação, ao direito de livre desenvolvimento da personalidade dos jovens portugueses e ao direito dos pais educarem os seus filhos".



Tal como no CDS, muitos dos apoiantes do Chega vieram criticar a nova lei. O próprio líder do partido, André Ventura, comentou o despacho, questionando "Agora qualquer rapaz que se sinta rapariga poderá entrar numa casa de banho feminina. É esta a grande inovação do Governo em matéria de igualdade de género. Estará tudo doido?"