"Nós quisemos secar os nazis. Pensámos: se vem aí uma proibição de álcool, vamos esvaziar as prateleiras do supermercado", disse o ativista local Georg Salditt ao jornal Bild, citado pela BBC.



De acordo com o Süddeutsche Zeitung, este ano a homenagem contou com a presença de 500 neonazis, menos 700 do que em 2018. Mesmo assim, foram enviados 1.400 agentes da polícia para patrulhar o festival. As autoridades afirmaram que o festival decorreu de forma ordeira com apenas alguns incidentes isolados. A apreensão de álcool tinha sido decretada por um tribunal de Dresden e os cidadãos terão tentado evitar a presença de neonazis na vila, decidindo então esgotar a cerveja disponível nos supermercados locais.

É uma tradição já: todos os anos, pelo aniversário do ditador Adolf Hitler, a pequena povoação alemã de Ostritz, localizada na região de Dresden, perto na fronteira com a Polónia, é "invadida" por neonazis que querem homenagear o ex-líder alemão. Mas este ano, os admiradores do ditador depararam-se com um protesto inédito por parte da população local. Quando chegaram a Ostritz, os neonazis depararam-se com as prateleiras dos supermercados sem qualquer cerveja que tinha sido comprada pela população local.A iniciativa designada por "Shield and Sword", cujo diminutivo é "SS", uma referência à Schutzstaffel, a polícia política de Hitler, ficou então sem cerveja que é a bebida mais consumida todos os anos. As autoridades locais tinham também proibido a venda de álcool no hotel onde se realizaram as comemorações de forma a prevenir cenas de violência que se repetem todos os anos, revela a BBC, acrescentando que foram apreendidos cerca de 4.200 litros de cerveja pela polícia e que a população comprou mais de 200 grades nos supermercados locais.