No bairro de Fuente del Berro, em Salamanca , frente a um colégio e a poucos metros de um berçário há uma casa que opera à margem da legalidade espanhola. "É um bordel asiático", confirma uma adolescente de 14 anos que todos os dias passa por aquela fachada desgastada.Revelam os habitantes daquela cidade, em declarações ao jornal espanhol ABC, que todos sabem do que se passa naquela casa e, apesar das crianças lidarem bem com a existência de uma casa onde são prestados determinados serviços de adultos, nem os moradores todos são assim tão abertos. Desde 2016 que há queixas contra aquela casa de prostitutas . Como os responsáveis pela casa afirmam que aquilo se trata de um "salão de massagens", foi aberto um processo para a realização de um inquérito por falta de licença para a prática daquela atividade. E em breve deverá acontecer a primeira inspeção. Entretanto, a casa continua a trabalhar."Entra um homem a cada hora. Por vezes um a cada três horas", diz um pedreiro que está a transformar uma antiga escola primária numa vivenda nas imediações. No Verão diz ter visto "três mulheres asiáticas" a entrar naquela casa que tem sempre os estores baixos, com "vestidos muito curtos".Lá no bairro de Las Palomas, na La Piovera, a existência de um bordel na zona leva uma das vizinhas a declarar que "é um inferno", habitar ali. A casa de prostituição nasceu este verão, entre um colégio e um berçário. Na rua frente a este bordel podem ver-se cartazes onde se lê: "Putas fuera" ["Putas fora"] ou "Aquí no es la casa de putas" ["Aqui não é casa de putas"].A autora dos cartazes diz que estava cansada do constante trânsito de mulheres e "clientes", bem como do lixo que atiravam para a rua. Desde que, em julho, o proprietário da casa a arrendou para "casamentos", que esta vizinha tem sido abertamente contra a existência da casa para aqueles fins. Diz mesmo que deixou de dormir no seu antigo quarto porque o barulho que vinha da casa onde as mulheres trabalham era insuportável. "Ouve-se tudo, portas a bater, tacões de salto alto, gemidos", descreve a vizinha ao ABC.Esta mulher já fez várias queixas à polícia, só que estes não podem fazer nada. A prostituição em Espanha não é proibida ou penalizada, tal como não o são aqueles que pagam por sexo.O governo espanhol admite que existam cerca de 45 mil mulheres a trabalhar como prostitutas no país. Segundo o Instituto Nacional de Estatística de Espanha, a prostituição representa mesmo 0,35% do PIB espanhol, gerando cerca de cinco milhões de euros por dia.