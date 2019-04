SocioMétrica,

As sondagens em Espanha indicam que as eleições vão ser ganhas por Pedro Sánchez, do PSOE e o atual presidente do governo, segundo o El Español. A sondagem do jornal, realizada pelamostra os seguintes números.

PSOE: 27,9% (114 a 120 deputados)

PP: 17,9% (74 a 79 deputados)

Unidas Podemos: 16,5% (44-50 deputados)

Ciudadanos: 16% (49 a 55 deputados)

Vox: 11% (29 a 33 deputados)

ERC: 2,8% (10 a 11 deputados)

PNV: 1,2% (5 a 6 deputados)





A sondagem da TVE dá vitória a PSOE também dá vitória ao PSOE. PSOE: 28,10% (116 a 121 deputados)



PP: 17,8% (69 a 73)



Unidas Podemos: 16,10% (42 a 45)



C: 14,40% (48 a 49)



Vox: 12,10% (36 a 38)



ERC: 3,3% (13 a 14)



PNV: 1,3% (6 deputados)



Olhando para os números, conclui-se que o PSOE, sem maioria absoluta, precisa dos independentistas catalães da ERC e do PNV para governar, tendo em conta que mesmo que o PSOE e o Podemos estejam na margem máxima, não têm deputados suficientes para a maioria de 176 deputados necessários. Com o ERC e o PNV, conseguiria-se pelo menos 177 deputados para o governo.



O PP é o partido que apresenta a maior queda: passará dos 134 deputados que tem de momento para 69 a 73 mandatos no Congresso dos Deputados.