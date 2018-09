A Universidad Camilo José Cela concluiu uma investigação preliminar sobre a tese de doutoramento de Pedro Sánchez e descarta até ao momento a hipótese de plágio, tendo encontrado somente 15% de correspondências com outros textos – uma percentagem muito baixa que não é considerada um acto de plágio e possivelmente explicada pelas notas bibliográficas correspondentes, avança o El Español.

As dúvidas sobre a tese "Inovações na Diplomacia Económica Espanhola: Análise do Sector Público (2000-2012)" do líder socialista surgiram com a polémica da demissão da ministra da Saúde espanhola, Carmen Montón, por irregularidades na sua tese de mestrado. Esta quarta-feira, durante um debate no Congresso de Espanha, o deputado do Ciudadanos Albert Rivera desafiou Sánchez a tornar pública a sua tese. "Acabemos com a suspeita. Não pode haver um 'caso presidente do Governo'. Torne pública a sua tese de doutoramento para acabar com as dúvidas", disse.

"A minha tese está publicada no Teseo [a base de dados de teses de doutoramento do Ministério da Educação]", respondeu o primeiro-ministro espanhol. "Você dirá que não, mas não prepara as perguntas", acusou.