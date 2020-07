Presidente ucraniano recomenda documentário em troca de libertação de reféns

"Não negociamos com terroristas"? O presidente ucraniano não segue à risca esta linha de pensamento aceite por maior parte dos países, pelo menos não quando as condições são a sugestão de um documentário em troca de 13 prisioneiros. Um homem de 44 anos foi detido depois de ter sequestrado 13 reféns num autocarro esta terça-feira. O suspeito armado só aceitou libertar as pessoas e render-se depois de o Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, ter concordado fazer uma recomendação de um documentário de 2005 sobre maus-tratos animais e que era narrado pelo ator norte-americano Joaquin Phoenix chamado Earthlings.Para tentar assegurar a libertação dos reféns, o presidente ucraniano falou com o suspeito por telefone, tendo sido aí que foi apresentada a condição da recomendação do documentário.A recomendação surgiu num vídeo de seis segundos publicado no Facebook presidencial. "O filme Earthlings de 2005. Toda a gente devia vê-lo", disse. O vídeo foi publicado depois de o suspeito se ter entregado às autoridades e foi então publicada uma nota a agradecer a todos os envolvidos na resolução do incidente. "A vida humana é o valor mais importante. Não perdemos ninguém", pode ler-se.O homem armado sequestrou na terça-feira um autocarro com 20 pessoas na Ucrânia, na cidade de Lutsk, a 400 quilómetros de Kiev. De acordo com um comunicado das autoridades ucranianas no Facebook, o suspeito estava armado e tinha explosivos.Foi o próprio sequestrador a ligar à polícia e apresentou-se como Maksim Plokhoy, autor do livro "Filosofia de um Criminoso", de 2014. De acordo com o ministro do Interior ucraniano, Anton Gerashchenko, o livro descreve a experiência de um homem na prisão. "Durante 15 anos tentaram corrigir-me, mas eu não fui corrigido, pelo contrário - tornei-me ainda mais o que sou", indica um excerto do livro descrito pelo governante ucraniano.Em publicações feitas nas redes sociais, o atacante tinha ainda pedido que os ocupantes de altos cargos governamentais da Ucrânia publicassem declarações em que diziam ser terroristas.