O presidente de Itália, Sergio Matterella, decidiu dar poder ao ex-primeiro ministro do país Giuseppe Conte, que tinha abandonado o cargo no passado dia 20, para formar um novo governo no país com apoio da coligação formada pelos partidos 5 Estrelas (anti-sistema) e Partido Democrático (centro-esquerda).Esta decisão de Matterella surge após um dia de reuniões com os partidos italianos encabeçados por Luigui Di Maio e Nicola Zingaretti.Após o encontro com o presidente transalpino, Di Maio disse aos jornalistas que "estava interessado naquilo que fosse melhor para o país, não para mim", dando a entender que a decisão de manter Giuseppe Conte como primeiro-ministro seria confirmada pelo presidente do país.Também Zingaretti, líder do Partido Democrático, tinha mostrado confiança num acordo após a reunião, adiantando que "explicámos ao Presidente que aceitamos a proposta do 5 Estrelas para indicar o novo primeiro-ministro".Hoje, os juros da dívida italiana afundaram em todas as maturidades e atingiram mesmo um novo mínimo histórico no prazo a dez anos, abaixo de 1%, devido à hipótese de um acordo entre todas as partes estar iminente.