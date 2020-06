O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, agradeceu hoje a Mário Centeno o seu "trabalho árduo" na Europa e sublinhou que o Eurogrupo tem de prosseguir os trabalhos com vista a uma forte recuperação da economia europeia.

"Obrigado, Mário Centeno, pelo seu trabalho árduo enquanto presidente do Eurogrupo e pela excelente cooperação", escreveu Charles Michel na sua conta oficial na rede social Twitter.

Perspetivando já o futuro, o presidente do Conselho Europeu salienta que "o Eurogrupo tem de continuar a preparar o terreno para uma recuperação económica forte", já que "a covid-19 estagnou a economia, mas acelerou a determinação da UE em reconstruir melhor".





Thank you @mariofcenteno for your hard work as Eurogroup President and for the excellent cooperation.



The Eurogroup must continue preparing the ground for a strong economic recovery.#COVID19 has stalled the economy but it has accelerated the EU’s resolve to build back better. https://t.co/DwKqgNC8ar