O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, ordenou ao seu ministro da Defesa que tomasse as medidas necessárias para defender o país, numa altura em que as altamente contestadas eleições presidenciais lançaram a sua população numa onda de protestos.Numa visita aos militares destacados na cidade de Grodno, palco de manifestações da oposição, Lukashenko intimou o oficial a defender "a jóia ocidental da Bielorrússia, cujo centro se encontra em Grodno, e que tome as medidas mais rígidas para defender a integridade territorial do nosso país", de acordo com citação da agência estatal Belta.O presidente acusou ainda o Ocidente de querer impor "uma presidente alternativa" através do apoio militar. "Eles estão a deslocar tropas da NATO até às nossas fronteiras", disse.Os protestos foram desencadeados pelo resultado altamente contestado das últimas eleições presidenciais, decorridas a 9 de agosto, que deram 80% dos votos ao partido de Lukashenko, atribuindo-lhe um sexto mandato após 26 anos no poder.A candidata da oposição, Svetlana Tikhanovskaya, a quem foi atribuído 10% dos votos, defende que o processo eleitoral foi fraudulento, e está refugiada na Lituânia.No rescaldo das eleições, milhares de bielorrussos saíram às ruas para protestar o resultado e pedir o afastamento de Lukashenko que tem reprimido duramente as manifestações. Até ao momento, mais de 7 mil pessoas foram presas e pelo menos três morreram.Apelidado de "a última ditadura da Europa", o regime de Lukashenko tem sido caracterizado como autoritário, com violações de direitos humanos, repressão de oposição política e limitação da liberdade de imprensa.