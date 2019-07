A presidente da Croácia admitiu que as forças policiais estão envolvidas no "empurrão" dado a migrantes e requerentes de asilo para que saiam do país. Grande parte destes migrantes fogem da Bósnia e têm como destino algum país da União Europeia, sendo a fronteira da Croácia a passagem preferida. E os relatos de violência contra estas pessoas têm sido constantes, com muitas das acusações a recaírem sobre as autoridades.





Kolinda Grabar-Kitarovic negou que as autoridades têm operado de forma ilegal, mas assumiu que muitas vezes as autoridades utilizam a força para impedir a entrada destes migrantes.

"Falei com o ministro do interior, com o chefe da polícia nacional e com agentes no terreno e eles disseram-me que não estão a usar força excessiva. Mas claro que é preciso usar alguma força para os empurrar", disse a presidente durante uma entrevista a um meio de comunicação social croata.