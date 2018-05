Tiago Corais, que foi candidato pela primeira vez, foi eleito na área de Littlemore com 845 votos.

Corais, que foi candidato pela primeira vez, foi eleito na área de Littlemore com 845 votos, com uma vantagem de 186% face aos 295 votos do segundo mais votado, o conservador Daniel Stafford, contribuindo para a maioria 'Labour' naquele município.



Bracarense de 39 anos, Corais propôs-se "defender o ADN de Oxford, como uma cidade multicultural onde todos se sentem em casa independente da sua origem", identificando como uma prioridade evitar os efeitos negativos do Brexit.



No geral, contabilizados os boletins de 99 dos 150 municípios onde se registaram eleições, o partido Trabalhista conquistou 1.466 lugares, mais 36 do que há quatro anos atrás, reivindicando a conquista da câmara municipal de Plymouth ao partido Conservador.



Porém, o principal partido da oposição também perdeu o controlo em Derby e em Nuneaton & Bedworth, e falhou a conquista de municípios londrinos como Westminster e Wandsworth.



Por seu lado, o partido Conservador consegui evitar uma derrota pesada, ao eleger 879 autarcas, apenas menos dois do que há quatros atrás, ao mesmo tempo que garantiram o controlo de cidades como Basildon e Peterborough, onde o peso do UKIP era forte.



Por sua vez, os Liberais Democratas recuperaram a câmara municipal de Richmond, no oeste de Londres, e elegeram 326 vereadores, mais 41 do que em 2014.



O parido eurocéptico UKIP manteve a acentuada perda de popularidade registada desde 2016, elegendo, até agora, apenas dois vereadores, ao mesmo tempo que perdeu 92.



Ao todo, foram a votos 4.371 lugares em 150 autarquias em Inglaterra, incluindo 32 municípios londrinos, 34 municípios metropolitanos, 67 conselhos distritais e municipais e 17 autoridades unitárias.



Além de Sofia Sousa e Carlos de Freitas, no município londrino de Tower Hamlets, e Élia Monteiro pela área de Thurlow Park, no concelho londrino de Lambeth, foram também candidatos, mas a contagem dos boletins só será feita durante o dia de hoje.