Depois de ter sido baleado na cabeça pelo terrorista Radouane Lakdim, o português Renato Silva telefonou à mãe. Foi dele que partiu o primeiro alerta para o ataque em Trèbes, no dia 23 de Março.

Silva foi parado por Lakdim, que lhe roubou o carro. O terrorista baleou mortalmente um colega de Renato de um curso de restauração, e alvejou o português na cabeça. Depois de o carro lhe ter sido roubado, Renato Silva telefonou à mãe e contou onde estava, descrevendo Lakdim e o carro. Assim, as autoridades conseguiram recolher essa informação e souberam de quem se tratava quando receberam o alerta acerca do supermercado Super U.

Renato Silva foi levado de helicóptero para o hospital de Perpignan, a cem quilómetros de Carcassone. Dentro da aeronave voltou a telefonar à mãe. Só de seguida é que foi induzido em coma, de forma a manter-se imóvel e evitando que a bala cause danos ao cérebro. Segundo o Jornal de Notícias, no dia 27 de Março (amanhã) a família vai reunir-se com os médicos para decidir o que fazer agora. A zona onde a bala está alojada não podia ser intervencionada imediatamente.

O português de 26 anos está internado na unidade de neurocirurgia.

No dia 27, acontecem os funerais das primeiras duas das quatro vítimas do atentado de Trèbes. Serão enterrados o colega de Renato Silva e Arnaud Beltrame, o tenente-coronel que trocou de lugar com uma refém.