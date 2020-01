Português agredido com gravidade no sul de Inglaterra

Um cidadão português foi hospitalizado e submetido a coma induzido na sequência de um ataque violento na cidade costeira de Eastbourne, no sul de Inglaterra, no fim de semana, confirmou esta quinta-feira fonte do governo.O cidadão, de 20 anos, foi encontrado pela polícia cerca das 8h20 da manhã de domingo com ferimentos substanciais na cabeça e corpo, tendo sido hospitalizado em estado grave, mas estável, indicou a polícia do condado de Sussex.O sargento detetive Jason Hoadley, que está a investigar o caso, adiantou que a polícia considera este um "ataque violento mas isolado", cujos autores poderão ser conhecidos da vítima.O caso acontece menos de três meses depois de um outro português, de 25 anos, na mesma cidade, também vítima de agressões, resultando na hospitalização em estado grave devido a ferimentos na cabeça. Segundo uma fonte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, este continua internado, estando o caso a ser seguido pelos serviços consulares que também estão em contacto com a respetiva família.O ataque teve lugar em 8 de outubro por volta das 17h30 na rua em pleno dia, o que levou a polícia a fazer vários apelos públicos a pedir informações de potenciais testemunhas. Quatro portugueses, Rui Perreira, de 28 anos, Max Perreira, de 23 anos, Bruno Tavares, de 22 anos, e Carlos Semedo, de 24 anos, foram detidos e acusados, aguardando julgamento no tribunal criminal de Lewes.