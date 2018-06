Entre os 1.749 pedidos de asilo feitos a Portugal menos de um terço foi concedido. O país atribuiu 500 estatutos de protecção internacional, informa o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).Entre todos os pedidos de asilo que deram entrada, incluídos os pendentes que transitaram de 2016 para 2017, Portugal rejeitou 64%, informa esta quarta-feira o Jornal de Notícias.Em declarações ao jornal matutino, Teresa Tito, presidente do Conselho Português para os Refugiados, explicou que o número baixo se deve aos pedidos de asilo espontâneos que são feitos à entrada de Portugal.Tito justificou ainda o número de rejeições com a Convenção de Genebra, por muitos migrantes não serem perseguidos no país de origem.Os números recolhidos pelo SEF foram entregues à Asylum Information Database, do Conselho Europeu para os Refugiados. Na União Europeia, a Polónia, França, Hungria, Croácia, Reino Unido e Bulgária ficaram à frente de Portugal nas rejeições de pedidos de asilo.Assinala-se esta quinta-feira o Dia Mundial dos Refugiados, data em que "o mundo celebra a coragem e a resiliência de milhões de refugiados, numa altura em que as guerras e os conflitos civis se multiplicam e as necessidades superam, muitas vezes, a assistência oferecida a esta população tão vulnerável", afirmou o Conselho Português para os Refugiados.Segundo a UNICEF há cerca de 30 milhões de crianças deslocadas devido a conflitos. Desde a segunda Grande Guerra este número não era tão grande.Já o ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados), o número de deslocados e refugiados nunca foi tão elevado, existindo mais de 65 milhões por todo o mundo.