Portugal é o segundo país da UE onde custo de PPP é mais elevado

Contingent liabilities and non-performing loans in the EU Member States in 2018



Em 2018, Portugal era o segundo país da União Europeia onde as responsabilidades contigentes com PPP mais pesam: 2,5% do PIB, apenas superado pela Eslováquia (2,6% do PIB). Os dados foram divulgados esta quinta-feira, 30 de janeiro, pelo Eurostat.Em causa estão as garantias dadas pelo Estado a quem empresta que, se o devedor entrar em incumprimento, irá acarretar a perdas que, de outra forma, iria sofrer. Este representa assim um potencial risco para as finanças públicas, explica o gabinete de estatísticas europeu.No caso das parcerias público-privadas, os contratos de longo-prazo assinados entre o Estado e as empresas em questão implicam também responsabilidades contingentes que em todos os países da UE correspondem a menos de 3% do PIB.Eslováquia e Portugal estão no topo, seguidos do Reino Unido (1,4%) e a Hungria (1,3%). Do outro lado da tabela estão países que não têm responsabilidades contingentes relacionadas com PPPs: Bulgária, República Checa, Alemanha, França, Luxemburgo, Holanda, Polónia, Roménia, Eslovénia e Suécia.Contudo, somando todas as garantias dadas pelos Estados, Portugal deixa de estar no topo e passa para meio da tabela com estas a representarem pouco mais de 5% do PIB.As garantias estatais representam 32,6% do PIB na Finlândia, seguindo-se a Áustria com 16,3% e a Dinamarca com 12,8%. Na maioria dos Estados-membros o Governo central é o que deu mais garantias, mas nos países nórdicos - Finlândia, Dinamarca e Suécia - há uma maior predominância dos Governos locais.Em vários países como a Bélgica, Espanha, França, Chipre, Luxemburgo, Finlândia e também Portugal, a maior parte das garantias foram dadas a instituições financeiras no contexto da crise financeira.