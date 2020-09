O ministro da saúde da Alemanha foi alvo de vários insultos de teor homofóbicos e manifestantes cuspiram até para cima de Jens Spahn que é uma das caras do combate à pandemia de covid-19 naquele país. O governante foi falar com participantes num protesto contra as restrições impostas naquele país para combater a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2. Há vários dias que estas manifestações acontecem na Alemanha, estando a aumentar em intensidade a forma de protesto.Spahn estava em Bergisch Gladbach a participar num evento sobre as eleições locais. As imagens mostram o governante a aproximar-se dos manifestantes acompanhado de seguranças. E quando se aproxima deles ouve insultos como "porco gay" ou "vai embora".O ministro criticou os negacionistas dos efeitos da covid-19 - que se têm vindo a manifestar um pouco por toda a Europa, incluindo Portugal, à semelhança do que aconteceu desde o início da pandemia nos EUA -, afirmando que estas pessoas vivem "fechadas no mundo do Facebook e do WhatsApp" e que se estão a tornar agressivos "com aqueles que não partilham a sua opinião".O governante prometeu também que o executivo irá fazer de tudo para evitar um segundo confinamento, mesmo com o aumento significativo de novos casos naquele país que já registou, desde o início da pandemia, mais de 245 mil casos positivos de covid-19. "Não queremos voltar às proibições de trabalho", disse o ministro. Atualmente os números de novos casos andam perto dos 600, diariamente.No passado fim de semana, Berlim foi palco de uma grande manifestação contra as restrições impostas para conter a pandemia da Covid-19, tendo juntado cerca de 38 mil pessoas. Cerca 300 pessoas foram detidas depois de tentarem invadir a escadaria do Reichstag, o parlamento alemão. O tribunal determinou que o uso de máscara no protesto não é obrigatório, mas que os participantes devem manter uma distância de 1,5 metros entre si, regras que claramente não foram cumpridas, como se podia ver pelas fotografias no local.