Os bispos católicos da Polónia divulgaram em março um relatório com números alarmantes sobre crimes de abusos sexuais no seio da Igreja.O documento baseava-se em informação posterior a 1990, já que os arquivos anteriores estavam incompletos. O retrato das trêsúltimas décadas era trágico: foram identificados 382 pedófilos, incluindo 198 sacerdotes que tinham abusado de menores de 15 anos. Muitos violaram mais de uma criança e havia pelo menos 625 vítimas.Os bispos reconheceram que esta era a ponta do icebergue, mas também procuraram justificar-se, alegando que o fenómeno atinge outros setores da sociedade. O verdadeiro escândalo rebentou a 11 de maio, quando surgiu no YouTube um documentário de duas horas, Não Contes a Ninguém, que incluía entrevistas a padres pedófilos obtidas por intermédio de câmara oculta.